Edis iki ay Londra'da kalacak
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Edis iki ay Londra'da kalacak

Edis iki ay Londra'da kalacak
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Edis, İngilizce albümü için doğduğu şehir Londra'ya gitti. İki orada kalacak şarkıcı, bu süreçte yakın arkadaşı Gülşen'le de buluşmayı planlıyor. İşte detaylar...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; 'Martılar' adlı yeni single'ını dinleyicileriyle buluşturan Edis, geçtiğimiz günlerde doğduğu şehre; Londra'ya gitti. Normalleşme sürecine giren Londra'da temmuz ayına kadar kalacak olan genç popçu, hem İngilizce albüm çalışmalarına devam edecek hem de tatil yapacak. Edis bu süreçte yakın arkadaşı Gülşen'le de buluşmayı planlıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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