Edis - Arıyorum şarkı sözleri! 'Arıyorum' sözleri nelerdir? Edis - Arıyorum tüm sözleri!

Edis - Arıyorum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

EDİS - ARIYORUM SÖZLERİ

Seni sordum yıldızlara

Bir de baktım yakamoz da var

Yine düştüm yangınlara

Ama yoksun yanımda

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Vuruyor bir de anılar yar ölüm gibi

Yine çıksan yollarıma

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Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum

Belli değil inan başı sonu

Dolmuş küllükler ben yakıyorum

Ah yakıyorum

*****

Kalbim cezalı cezalı

Söyle ben napiyim napiyim

Bir gülsen razıyım razıyım

Yazılmış yazım yazım

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Küstürme kalbimi bir hüzünlü vedayla

Bir sorsan halimi daha da dibe batmaz

Aldırmıyor gönül başucumda yalanlar

Bırakmıyor hatıralar

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