Edis - Arıyorum şarkı sözleri! 'Arıyorum' sözleri nelerdir? Edis - Arıyorum tüm sözleri! - Haberler
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Edis - Arıyorum şarkı sözleri! 'Arıyorum' sözleri nelerdir? Edis - Arıyorum tüm sözleri!

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Edis - Arıyorum şarkı sözleri! 'Arıyorum' sözleri nelerdir? Edis - Arıyorum tüm sözleri!

Edis'in yeni şarkısı Arıyorum Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1.4 milyon izlenme ve 51 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Edis - Arıyorum şarkı sözleri! 'Arıyorum' sözleri nelerdir? Edis - Arıyorum tüm sözleri! nelerdir hepsi haberimizde...

Edis - Arıyorum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

EDİS - ARIYORUM SÖZLERİ

Seni sordum yıldızlara

Bir de baktım yakamoz da var

Yine düştüm yangınlara

Ama yoksun yanımda

***** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Vuruyor bir de anılar yar ölüm gibi

Yine çıksan yollarıma

*****

Arıyorum Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum

Belli değil inan başı sonu

Dolmuş küllükler ben yakıyorum

Ah yakıyorum

*****

Kalbim cezalı cezalı

Söyle ben napiyim napiyim

Bir gülsen razıyım razıyım

Yazılmış yazım yazım

*****

Küstürme kalbimi bir hüzünlü vedayla

Bir sorsan halimi daha da dibe batmaz

Aldırmıyor gönül başucumda yalanlar

Bırakmıyor hatıralar

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Haber: Edis - Arıyorum şarkı sözleri! 'Arıyorum' sözleri nelerdir? Edis - Arıyorum tüm sözleri! - Haberler
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