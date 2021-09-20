Edis - Arıyorum şarkı sözleri! 'Arıyorum' sözleri nelerdir? Edis - Arıyorum tüm sözleri!
Edis'in yeni şarkısı Arıyorum Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1.4 milyon izlenme ve 51 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Edis - Arıyorum şarkı sözleri! 'Arıyorum' sözleri nelerdir? Edis - Arıyorum tüm sözleri! nelerdir hepsi haberimizde...
Edis - Arıyorum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
EDİS - ARIYORUM SÖZLERİ
Seni sordum yıldızlara
Bir de baktım yakamoz da var
Yine düştüm yangınlara
Ama yoksun yanımda
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Vuruyor bir de anılar yar ölüm gibi
Yine çıksan yollarıma
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Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum
Belli değil inan başı sonu
Dolmuş küllükler ben yakıyorum
Ah yakıyorum
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Kalbim cezalı cezalı
Söyle ben napiyim napiyim
Bir gülsen razıyım razıyım
Yazılmış yazım yazım
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Küstürme kalbimi bir hüzünlü vedayla
Bir sorsan halimi daha da dibe batmaz
Aldırmıyor gönül başucumda yalanlar
Bırakmıyor hatıralar