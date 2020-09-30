Edirneli müzisyenler "Kovid-19" şarkısı besteledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirneli müzisyenler "Kovid-19" şarkısı besteledi

30.09.2020 14:59 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:02
Edirneli müzisyenler

Edirne'de müzisyenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla şarkı seslendirdi.

Edirne'de müzisyenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla şarkı seslendirdi.

Şekerlemeci Arif Meriç, salgın döneminde vatandaşlara hem uyarı hem de moral olması için şarkı sözleri yazdı, Edirneli müzisyenler de bestesini yaptı.

Müzisyenler şekerlemeci dükkanında şarkıyı seslendirirken bu sırada çevreden geçen vatandaşlar da ilgi göstererek telefonlarıyla müzisyenleri görüntüledi.

Arif Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın büyük bir felaketin içerisinden geçtiğini söyledi.

Salgın döneminde insanların moralinin sıfıra indiğini belirten Meriç, "Moral diye bir şey kalmadı insanlarda. Öyle bir şey yapalım ki dedik, Edirne'nin tarihi efsanesi Babafingo'yu da anlatan şarkı besteledik. Babafingo'ya maskeyi taktık, mesafeyi koruduk ve ellerini yıkadık. Bir mesaj verdik şarkımızda." dedi.

Meriç, Babafingo efsanesini de şarkıda anlattıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Babafingo'nun yedikleri fındık, fıstık, ceviz ve bal. Böyle beslemiş kendini, yaşamış. İnsanın güzel şeylere ihtiyacı vardır. Biz de mesajımızı bütün dünyaya böyle veriyoruz. Eğer hayatı yaşamak istiyorsak maskeyi takacağız, mesafeyi koruyacağız ve elimizi yıkayıp, hayatımızı böyle tarihi şahsiyetlerle birleştirip hem güleceğiz hem de hayatımıza devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Muharrem İnce Volkan Bozkır Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ivana Sert Ajda Pekkan Ali Sürmeli
Spor Babel Mehmet Özdilek Malcolm Thomas Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirneli müzisyenler "Kovid-19" şarkısı besteledi - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 15:04:14. #1.15#
title