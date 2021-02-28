Edirneli kispet ustası Kırkpınar'ın yeniden yapılacağı günleri hasretle bekliyor
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Edirneli kispet ustası Kırkpınar'ın yeniden yapılacağı günleri hasretle bekliyor

28.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:59
Edirneli kispet ustası Kırkpınar'ın yeniden yapılacağı günleri hasretle bekliyor

Ata sporu yağlı güreşlerin en önemli motiflerinden kispetin Türkiye'deki 3 ustasından biri olan Edirneli Adem Kayın, geçen yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılamayan yağlı güreşlerin bu yıl yeniden düzenlenmesini hasretle bekliyor.

Ata sporu yağlı güreşlerin en önemli motiflerinden kispetin Türkiye'deki 3 ustasından biri olan Edirneli Adem Kayın, geçen yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılamayan yağlı güreşlerin bu yıl yeniden düzenlenmesini hasretle bekliyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başta olmak üzere, Anadolu'nun pek çok yöresinde yapılan geleneksel yağlı güreşler geçen sene salgın nedeniyle düzenlenemedi.

Güreşler ertelenince, pehlivanların yeni kispet siparişleri de bir sonraki yıla kaldı. Durum böyle olunca kispet ustaları durağan bir döneme girdi.

Edirneli kispet ustası Adem Kayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır kesintisiz kispet diktiğini söyledi.

Kispetin kasnak, hazne ve paça olmak üzere 3 ana parçadan oluştuğunu belirten Kayın, her pehlivanın ölçülerine uygun dana derisinden kispetler yaptıklarını dile getirdi.

Mesleği Bigalı İrfan Şahin ustadan öğrendiğini anlatan Kayın, Türkiye'de bu işi yapan 3 kişiden biri olduğunu ifade etti.

Geçen yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararla Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılmamasının işlerini olumsuz etkilediğine değinen Kayın, şöyle devam etti:

"Kırkpınar geçen yıl olmadı. Bizim de geçen yıl bütün siparişlerimiz iptal oldu. Başlamıştık yapmaya. Bu sene herkeste bir kaygı var, Kırkpınar olacak mı olmayacak mı diye. Biz olmasını istiyoruz. Sonuçta 660 yıllık bir geleneğin tekrar etmesi gerekiyor. Bu yıl büyük ihtimalle olacak. Herkes olması yönünde görüş bildirdi. Güvenli bir ortam oluşturularak inşallah yapılacak bu sene."

Kayın, normal bir sezonda en az 50 kispet diktiğini, bu sayının bazen daha fazla olduğunu aktardı.

"Çırak bulursak mutlu olacağız"

Kayın, yaşadığı en büyük sorunun mesleği öğretecek bir çırak bulamamak olduğunu belirtti.

Kispet dikimini gönüllü olarak öğretmek istediğini anlatan Kayın, "Gönüllü arkadaşlar bulup bu işi öğretmek istiyoruz. Edirne'de kispet yapımını il envanterine ve ulusal envantere de kaydettirdik. Bir de çırak bulursak bizimle çalışacak o zaman daha mutlu olacağız. Biz eşimle beraber yapıyoruz bu işleri. Eşim biliyor ama bizimle bağı olmayan birisine biz bu işi öğretmek istiyoruz. Kispet yapmak birkaç ayda öğrenilebilecek bir şey değil. Ben yapmaya başladıktan 2-3 yıl sonra 'ben bu işi yapıyorum' diyebildim." diye konuştu.

Kayın, salgın döneminde yağlı güreşi Balkanlar başta olmak üzere farklı ülkelerde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Kispetle ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya çalıştıklarını dile getiren Kayın, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk defa eşim kispet üzerine üniversite tezi yazdı. Ayrıca kispetle ilgili kitap çalışmalarımız var. Yağlı güreşi tekrar canlandırmaya çalışıyoruz Balkanlar'da. Makedonya bölgesine kispetler yaptık. O bölgede düğünlerde geçmişte yağlı güreşler oluyormuş. İnsanlar geçmişini araştırdıkça bu bilgilere ulaşıp bize kispetler yaptırıyor. Belçika ve Hollanda gibi ülkelerdeki farklı kişiler için de kispetler yaptık. Yaptığımız çalışmalarla insanları kispetten haberdar ediyoruz. Onlar da Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla bize ulaşıp kispet yaptırıyorlar. Amerika'dan bir kişi de kispet yaptırıp gelip burada güreşmek istiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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