Edirneli gazi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
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Edirneli gazi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Edirneli gazi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de vefat eden gazi Oğuz Alada, Süloğlu ilçesinde toprağa verildi.

Edirne'de vefat eden gazi Oğuz Alada, Süloğlu ilçesinde toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Alada (41), rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Süloğlu Avcılık ve Atıcılık İhtisas Derneği Başkanı da olan Alada'nın cenazesi Süloğlu ilçesindeki baba ocağına getirildi, burada helallik alındı.

Alada için ilçedeki Yeni Cami'de askeri tören düzenlendi.

Törene gazinin babası Atilla, annesi Fatma ve ağabeyi Sedat Alada, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Süloğlu Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, jandarma komutanlığından askerler ile vatandaşlar katıldı.

Alada'nın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Kaymakam Kazdal, törenin ardından gazinin babası Atilla Alada'ya Türk bayrağı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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