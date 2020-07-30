EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BAYRAM ZİYARETİ
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EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BAYRAM ZİYARETİ

Şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

30.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:28

Şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Şehit aileleri ve yakınlarının arife gününde doldurduğu şehitlikte yine hüzün ve gözyaşı hakimdi. Şehitliğe gelenler mezarları temizledi, çiçekleri suladı, Kuran-ı Kerim okudu.

"O BANA GETİRECEKTİ GÜLLERİ, BEN ONA GÖTÜRÜYORUM"

Şehit oğlunun mezarındaki çiçekleri sulayan Semiha Savar, "25 senedir aynı his işte, geliyorum buraya üzüntü içinde. Yavrumla bayramlaşama geldik. O bana getirecekti gülleri, ben ona götürüyorum. O bana su dökecekti, ben ona döküyorum" dedi.

Şehit oğlunu mezarında dua eden Nezaket Yengin ise, "İçimiz kan ağlıyor, bizimkilerin mekanı cennet olsun, gidenlere Allah rahmet etsin, vatanımıza düzgünlük versin" diye konuştu.

Kani Güler de, "Her bayram koşarak geliyorum buraya, bizim bayramımız falan yok. Çocuğumuz zaten Kurban Bayramı'nda şehit oldu. Bayramın ikinci günüydü. Her cuma hanımla gelir duamızı ederiz. Evlat acısı çok zor bir şey. Anamızı, babamızı, kardeşlerimizi unutturdu bize" ifadesini kullandı. Güler eşi, Aysel Gürel ile birlikte şehit oğullarının mezarı başından dua etti.

Anne Güler'in oğlunun mezar taşında bulunan fotoğrafları öptüğü ve okşadığı görüldü.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BAYRAM ZİYARETİ

Kaynak: DHA

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