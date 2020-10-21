Edirne Valisi Canalp, TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik etti

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

Canalp, valilik toplantı salonunda öğrencilerle sohbet etti ve projeleri hakkında konuştu.

Vali Canalp, yaptığı konuşmada, iyi bir çalışma ve motivasyonla Edirne'nin eğitim alanında diğer illerden ön plana çıkacağını söyledi.

Öğrencilerin başarısından gurur duyduklarını belirten Canalp, "Özel okullarda olan imkanların çok daha fazlasını da biz bütün okullarımızda seferber edeceğiz, sunacağız. Bizim zeki kızlarımız ve zeki delikanlılarımız kendilerine sunulmuş olan imkanları çok iyi kullanacaklar. Öğretmenlerimizin de kendilerine sağlamış oldukları imkanları çok iyi kullanacaklar. Onların destekleriyle beraber çok iyi organizasyonla başarıyı hep beraber yaşayacağız." diye konuştu.

Devlet ve özel okulların başarılarını hep birlikte göreceklerini aktaran Canalp, "Pandemi sadece pek çok şeyi geciktirmiş olabilir önümüzdeki yıllarda ve aylarda başarıyı hep birlikte sürdüreceğiz." dedi.

Canalp, projeleriyle dereceye giren öğrenciler Zeynep Sena Kızılkaya, Sudenaz Şikar Soylu, Ada Deniz Evren, Eymen Bozdemir, Ezgi Almina Kaşıkçı, Duru Uğurlu, Duru Soğukçam, Defne Durak, Eylül Şahin, Doğa Akdayı, Duru Kanpak, Sıla Pişkin ve Ayşe Akça'yı tebrik ederek, hediye verdi.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve öğretmenler yer aldı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 14' üncüsü düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarında gerçekleşti.

Dereceye giren öğrenciler Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci