Edirne Valisi Canalp, Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti
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Edirne Valisi Canalp, Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti

Edirne Valisi Canalp, Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan ilçesinde bulunan Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan ilçesinde bulunan Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti.

Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mecidiye yolu üzerinde istihdamı artırmak ve bölgenin yöresel ürünlerinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Valilik desteğiyle kurulan pazar ziyaretçilerini ağırlıyor.

Pazarı, eşi Dr. Ayten Canalp ile ziyaret eden Vali Canalp yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, üretici kadınlarla sohbet etti.

Edirne Valisi Canalp, Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti
Edirne Valisi Canalp, Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti
Edirne Valisi Canalp, Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Edirne Valisi Canalp, Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti - Haberler
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