Edirne Valisi Canalp, Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan ilçesinde bulunan Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan ilçesinde bulunan Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti.

Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mecidiye yolu üzerinde istihdamı artırmak ve bölgenin yöresel ürünlerinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Valilik desteğiyle kurulan pazar ziyaretçilerini ağırlıyor.

Pazarı, eşi Dr. Ayten Canalp ile ziyaret eden Vali Canalp yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, üretici kadınlarla sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar