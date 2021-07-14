Edirne Valiliğinin destekleriyle yapılan Musulça köyü cemevi törenle açıldı
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Edirne Valiliğinin destekleriyle yapılan Musulça köyü cemevi törenle açıldı

Edirne Valiliğinin destekleriyle yapılan Musulça köyü cemevi törenle açıldı
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde Edirne Valiliğinin desteği ve vatandaşların katkılarıyla yaptırılan cemevi törenle açıldı.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde Edirne Valiliğinin desteği ve vatandaşların katkılarıyla yaptırılan cemevi törenle açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Musulça köyü muhtarı Deniz Bostan ve köy halkı tarafından karşılan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir ile İçişleri Bakanlığı Danışmanı Dr. Ali Arif Özzeybek köy sakinleriyle selamlaştı, sohbet etti.

Alevi dedelerinin sazları ve deyişleri eşliğinde semah yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, iki yıl önce iletilen ihtiyacın yerine getirilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Gönül inşa etmenin her şeyden anlamlı olduğunun altını çizen Canalp, "Hacı Bayramı Veliyi, yetiştiren de Hacı Bektaşi Veli'yi yetiştiren de aynı kişidir ve hepsi Anadolu erenleridir. Asıl ve önemli olan farklılıklar içerisinde bir olabilmek ve bütün olabilmektir cem olabilmektir, cem olabilmekte zaten bütün olabilmektir. 'Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük projesi nedir?' diye sorarsanız millet inşa projesidir. Millet farklılıklar içerisinde bir ve bütün olarak o insanları bir araya getirebilmektir. Allah'a şükürler olsun biz biriz ve bütünüz. Canlarla canan olduğum için kendimi çok mutlu ve bahtiyar hissediyorum." diye konuştu.

Özzeybek de Edirne'de devlet-vatandaş iş birliği ile yapılan cemevinin belki de bir ilk olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhtar Bostan ise Vali Canalp'e ilettikleri cemevi isteklerinin kısa sürede gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Canalp ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından cemevi gezildi ve kurban kesilerek dualar edildi.

Cemevi bahçesine günün anısına ağaçlar dikilirken katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Edirne Valiliğinin destekleriyle yapılan Musulça köyü cemevi törenle açıldı
Edirne Valiliğinin destekleriyle yapılan Musulça köyü cemevi törenle açıldı
Edirne Valiliğinin destekleriyle yapılan Musulça köyü cemevi törenle açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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Edirne Valiliğinin destekleriyle yapılan Musulça köyü cemevi törenle açıldı - Haberler
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