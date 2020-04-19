EDİRNE Trakya'da kanola, tarlaları sarıya boyadı Trakya'da kanola, tarlaları sarıya boyadıEDİRNE'nin Keşan ilçesinde çiftçinin yeni 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı ve ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, çiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya büründü.

Trakya'da kanola, tarlaları sarıya boyadı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çiftçinin yeni 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı ve ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, çiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya büründü. Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, " Kanola, hububat ve ayçiçeğinden sonra ekiliş anlamında yerini aldı. Bölge için önemli bir bitki. Kuraklıktan çok etkilenen arazilerin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor" dedi.

Edirne'de tarım arazilerine ekili kanolanın çiçek açmasıyla ovalar sarı renkle kaplandı. Trakya'da çiftçinin, yeni 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, son dönemlerde yüksek verimi nedeniyle buğday yerine tercih edilirken, ayçiçeğine ise rakip oldu.

'SARI RENGİYLE DOĞAYI GÜZELLEŞTİRİYOR'

TAR-DER Başkan Yardımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, kanolanın, ayçiçeğine alternatif ürün olarak son yıllarda daha fazla tercih edildiğini belirterek, "Özellikle yağ açığını kapatmak amacıyla ekilen bir ürün. Kanolanın 1 yıllık üretim periyoduna baktığınız zaman özellikle eylül, ekim aylarında ekilip, kasım ayında gelişerek kış şartlarında yetiştirilen bir ürün. Kışın akabinde baharın ilk aylarında gelişerek bu günlerde gördüğümüz şekilde sarı rengiyle doğayı güzelleştiriyor" diye konuştu.

'SEZONDA DÖNÜMDEN 250 İLE 500 KİLO ARASINDA VERİM ALINABİLİYOR'

Kanolanın yaz mevsiminin ilk aylarında kuraklıktan etkilenen kıraç arazilere ekilmesi gerektiğini ifade eden Açar, "Bu arazileri değerlendirmek anlamında çok önem taşıyor. Ayçiçeği gibi yazlık ürünleri ekiyoruz. Ancak kuraklıktan etkilenen bu kıraç arazilerin değerlendirilmesi anlamında kanola önemli bir bitki. Eylül, ekim aylarında kanola ekimini yaparak kışın yağan yağmurlar o kıraç yerleri çok güzel değerlendirebiliriz. Özellikle Trakya'da kıraç arazilerin ekilişine baktığımız zaman sezonda dönümden 250 ile 500 kilo arasında verim alınabiliyor" dedi.

'BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR BİTKİ'

Lütfü Açar, kanolanın bundan sonraki süreçte tohumlamaya geçeceğini dile getirerek, "Kanola bundan sonra olgunlaşma dönemine girecek. Haziran ve temmuz aylarında da hasadı yapılacak. Kanola, hububat ve ayçiçeğinden sonra ekiliş anlamında yerini aldı. Bölge için önemli bir bitki. Kuraklıktan çok etkilenen arazilerin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA