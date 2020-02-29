Edirne-tekirdağ'dan gelerek göçmenlere çorba dağıttı
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Edirne-tekirdağ'dan gelerek göçmenlere çorba dağıttı

Avrupa'ya geçmek için Türkiye'nin dört bir yanından Edirne'ye gelen göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdürüyor.

29.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:25
Edirne-tekirdağ'dan gelerek göçmenlere çorba dağıttı

'ya geçmek için 'nin dört bir yanından 'ye gelen göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdürüyor. Soğuk hava şartlarında çocukları ile tampon bölgede beklemek zorunda kalan göçmenleri haberlerde gören bir vatandaş 'dan gelerek göçmenler için çorba hazırladı. Tekirdağ'dan 9 yaşındaki oğlu Muhammed ile ücretsiz çorba dağıtmaya gelen Kadir Erdoğan, Biz Tekirdağ'da oturuyoruz. Dün akşam televizyonda göçmenlerin burada olduğunu gördük. Aklımıza böyle bir şey geldi. Sıcak çorba ikram edelim dedik. Çorba yapıp çorba ikram edeceğiz göçmen arkadaşlara. Yanlışlıkla Kapıkule Sınırına gittik, tekrar buraya geldik dedi.

Televizyonda battaniyelere sarılan göçmen çocukları gördüğünü ve onlar için üzüldüğünü söyleyen Muhammed Erdoğan, ise babasına çorba yaparken yardım etti.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Edirne-tekirdağ'dan gelerek göçmenlere çorba dağıttı
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