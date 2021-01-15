Edirne sınırında 155 litre kaçak içki ele geçirildi: 8 gözaltı
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Edirne sınırında 155 litre kaçak içki ele geçirildi: 8 gözaltı

15.01.2021 18:52 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:56
Edirne sınırında 155 litre kaçak içki ele geçirildi: 8 gözaltı

EDİRNE'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda iki araçta yapılan aramada, 155 litre kaçak içki ele geçirildi, Moldova ve Bulgaristan uyruklu 8 kişi ise gözaltına alındı.

EDİRNE'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda iki araçta yapılan aramada, 155 litre kaçak içki ele geçirildi, Moldova ve Bulgaristan uyruklu 8 kişi ise gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Moldova'dan Türkiye'ye, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak iki araçla kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sınır kapısında durdurulan araçlarda yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 155 litre içki ele geçirildi. 7'si Moldova, 1'i Bulgaristan uyruklu 8 kişi ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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