Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'ndan AA Edirne Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Edirne Valiliği girişimleriyle kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı yöneticileri vakfa gönüllü üye olunmasını bekliyor.

Vakıf Müdürü Hicran Bali, vakıf gönüllüleri Sibel Yıldırım ve Tülin Doğan Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bali, ziyarette yaptığı konuşmada, vakfın Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp'in himayelerinde bir yıllık çalışmanın ardından kurulduğunu belirtti.

Vakfın birçok alanda faaliyette bulunup Edirne'ye katkı sunmayı hedeflediğini ifade eden Bali, "Vakfın gayesi Edirne ili öncelikli olmak üzere her ne sebeple olursa olsun sıkıntıya düşmüş, kaza, tabi afet, yangın gibi nedenlerle yardıma ihtiyaç duyan toplumun her kesiminden insanlara, yerli yabancı ayrımı yapmaksızın gerekli insani yardımı ulaştırmak, ulaştırılmasına aracılık etmek, insanlar arasında sosyal ve ekonomik yardımlaşma bilincini yaşatmak, dezavantajlı kişi ve grupların desteklenmesine yönelik her türlü faaliyetlerde bulunmak." diye konuştu.

Vakfın kadın girişimciliğini de yakından desteklediğini anlatan Bali, gönüllü üyelerin destekleriyle faaliyet ve yardımların gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Bali, kısa süre içerisinde 175 üyeye ulaştıklarını, faaliyetlere destek olmak isteyenleri gönüllü üye olma çağrısında bulundu.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yardıma ihtiyacı olan daha çok insana ulaşılması ve katkıda bulunulması için vakıf çalışmalarına destek vereceklerini belirtti.

Vakıf çalışmalarında Bali'ye başarı dileyen Baran, üyelik formunu doldurarak vakfın gönüllüsü oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar