Edirne Roman Dernekleri Federasyonundan Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
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Edirne Roman Dernekleri Federasyonundan Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu

11.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:55

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler, futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler, futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Erdem Güyümgüler ve beraberindekiler, Edirne Adliyesine giderek savcılığa Toroğlu hakkındaki şikayet dilekçesini sundu.

Güyümgüler, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Toroğlu'nun sözlerini kınadıklarını belirtti.

Romanların Türk toplumunun asli unsuru olduğunu belirten Güyümgüler, "Romanlar, ezanın dinmemesi, vatanın bölünmemesi için her zaman canını verir. Böyle vatanını seven, vergisini veren ve çalışan bir toplumu ayrıştırmak ve ötekileştirmekten dolayı Toroğlu'nu kınıyoruz." diye konuştu.

Güyümgüler, Romanların tüm haklarını koruyacaklarını sözlerine ekledi.

Edirne Roman Dernekleri Federasyonundan Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
Edirne Roman Dernekleri Federasyonundan Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
Edirne Roman Dernekleri Federasyonundan Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
Edirne Roman Dernekleri Federasyonundan Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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