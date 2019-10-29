Edirne restore edilen tarihi meriç köprüsü, trafiğe açıldı

29.10.2019 17:02

Restore edilen tarihi Meriç Köprüsü, trafiğe açıldı

EDİRNE'de 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ile Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda geçişlerinin sağlandığı tarihi Meriç Köprüsü restorasyon çalışmalarının ardından araç trafiğine açıldı.

Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan tarihi Meriç Köprüsü, 2 hafta önce restorasyonu tamamlanmış ve yaya geçişine açılmıştı. Tarihi Tunca Köprüsü'nün ardından zeminin taşlarında çimento kullanılmadan aslına uygun onarımı tamamlanan 400 yıllık tarihi Meriç Köprüsü'nün 1.5 ay süren restorasyon çalışmasının ardından araç geçişlerine açıldı. Yunanistan ve düğün salonu, çay bahçesi ve restoran gibi işletmelerin bulunduğu Karaağaç Mahallesi'ne köprü kapalı olduğu için NATO Köprüsü ile Dr. Mehmet Müezzinoğlu köprülerinden geçiş sağlanıyordu.

Kaynak: DHA