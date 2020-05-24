EDİRNE Polisle kısıtlamada alkol alanlar arasında arbede Polisle kısıtlamada alkol alanlar arasında arbedeEDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen site bahçesine kurdukları masada alkol alan bir gruba müdahale etmek isteyen polisle vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

Polisle kısıtlamada alkol alanlar arasında arbede

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen site bahçesine kurdukları masada alkol alan bir gruba müdahale etmek isteyen polisle vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki 700 Evler Konutları'nda meydana geldi. Bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen konutların bahçesine kurdukları masada alkol almaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkol alanları uyararak, ceza yazmak isteyen polislerle vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Bu sırada tartışmayı duyarak evlerinden çıkan komşularla kendilerini uyaran polisler arasında arbede yaşandı. Polis, yaşanan arbedeyi biber gazı kullanarak sonlandırdı. Çıkan arbede sırasında kaçan alkollü şüphelilerden 1'i yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA