Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel
Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası

EDİRNE'nin bir köyünde küçük ve büyükbaşlarda 'mavi dil' hastalığı görülmesi üzerine merkez ve Havsa ilçesine bağlı 8 köyde karantina uygulaması başlatıldı.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin bir köyünde küçük ve büyükbaşlarda 'mavi dil' hastalığı görülmesi üzerine merkez ve Havsa ilçesine bağlı 8 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, görülen hastalığın kontrol altına alındığını bildirdi.

Edirne'nin bir köyünde besiciler, küçükbaş ve büyükbaşlardan kan emen sineklerden bulaştığı belirtilen viral enfeksiyöz hastalık olan 'mavi dil' hastalığının görülmesi üzerine durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, hayvanlardan örnekler aldıktan sonra aşı ve tedavi çalışmasına başladı. Çalışmalar devam ederken, 'mavi dil' hastalığı belirlenen köyler ile birlikte çevredeki 10 kilometrelik alan içinde bulunan 8 köyde karantina başlatıldı. Karantina ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Ayrıca, Üyüklütatar, Azatlı, Orhaniye, Abalar, Karakasım, Elçili, Doyran, Tayakadın köylerine de hayvan giriş çıkışlar durduruldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, hastalığın zaman zaman hayvanlar üzerinde görüldüğünü belirterek, kontrol altına alındığını açıkladı.

'TEHLİKELİ BİR HASTALIK'

Tayakadın köyünde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Avula, kendi hayvanlarında hastalık olmadığını ancak Karakasım ve Orhaniye köyünde vakaların olduğunu duyduklarını söyledi. Avula, "Şu an bizim köyümüzde bir şey yok ama Karakasım ve Orhaniye'ye doğru varmış herhalde. Aşı vurduracağız. Bizim köyümüzde şu an duyulmadı bu vaka. Yakın olduğu için biz de karantinaya girmiş olduk. Hayvan pazarımız da kapatıldı. Bu tehlikeli bir hastalık. Her sene koyunlarıma aşı vurduruyorum ben de. Şap aşısı vurduruyoruz. Tedbirleri almak gerekiyor. Almadığınız zaman tehlike yaratıyor" dedi.

'ZAMANINDA AŞILAMA ÖNEMLİ'

Aşılamanın zamanında olmasının önemine değinen Avula, "Bundan birkaç yıl önce çiçek hastalığına yakalandı koyunlarım ve kuzularım, bayağı kayıp verdik. O zaman da yaşamıştık. O nedenle aşılamaların zamanında yapılması gerekiyor. Genelde sineklerden bulaştığı söyleniyor bu hastalığın. Sinek de zaten bu sene çok vardı. Sahalarımız da çeltik olduğu için sinek çok oluyor ve bu hastalık bulaşıyor. Zamanında aşı yapıldığı zaman hastalıktan korunmuş oluyor hayvanlarımız" diye konuştu.

'GÜNÜ GÜNÜNE TAKİP EDİYORUZ'

Besicilikle uğraşan Mehmet Karagül de her sene hayvanlarının aşılarını yaptırdığını belirtti. Karagül, "Orhaniye köyünde olduğunu duyduk hastalığın. Bizde şu ana kadar yok çok şükür. Biz her sene şap aşısını yaptırıyoruz hayvanlarımızın, önlem almaya çalışıyoruz. Günü gününe hep takip ediyoruz. Tabii köyler birbirine çok yakın olduğu için bizi de karantinaya aldılar. Aslında bizde bir şey yok ama hepsi önlem amaçlı" şeklinde konuştu.


Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası

Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası

Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası

Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası

Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası

Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası

Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası

Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası

Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası

Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası

Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası

Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası

Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası

Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Son Dakika Haberleri
Edirne'de 8 köy, hayvanlarda görülen Mavi Dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

Edirne'de 8 köy, hayvanlarda görülen Mavi Dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

 Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu

Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu

 Bebeklere yanlış aşı sözleriyle tepki çeken Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den yeni açıklama: Ailenin haberi var

Bebeklere yanlış aşı sözleriyle tepki çeken Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den yeni açıklama: Ailenin haberi var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Tanem Sivar Şevval Şahin
Spor Mustafa Denizli Abdullah Avcı Fatih Terim Şenol Güneş Lionel Messi
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 19:41:20. #1.12#