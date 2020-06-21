EDİRNE Lavanta tarlası ziyaretçilerine, 'lavantalı tatlı' sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EDİRNE Lavanta tarlası ziyaretçilerine, 'lavantalı tatlı' sürprizi

Lavanta tarlası ziyaretçilerine, 'lavantalı tatlı' sürprizi EDİRNE'de, hasat zamanı gelmesinin ardından hafta başında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) tarafından ziyaretçiye açılan lavanta tarlasında esnaf, yöreye özgü lavantalı kurabiye, bademezmesi ve deva-i misk tatlısı dağıttı.

21.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:52

Lavanta tarlası ziyaretçilerine, 'lavantalı tatlı' sürprizi EDİRNE'de, hasat zamanı gelmesinin ardından hafta başında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) tarafından ziyaretçiye açılan lavanta tarlasında esnaf, yöreye özgü lavantalı kurabiye, bademezmesi ve deva-i misk tatlısı dağıttı. Yeni nikah kıyan çiftlerden, ailece gezmek için gelenlere kadar çok sayıda kişinin ziyaret ettiği tarlada vatandaşlar, hem fotoğraf çektirdi hem de lavantalı lezzetlerle tatlandı. Edirne'de tarihi Lozan Caddesi üzerinde TTAE'ye ait lavanta tarlası, hafta başında ziyarete açılmıştı. Hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan tarlaya girenler sosyal mesafe kuralına uyup, maske taktılar. Edirneli esnaflar Bahri Dinar ve Arif Meriç ise, tarlaya ziyarete

gelenlere, yöreye özgü lezzetler kurabiye, bademezmesi ve deva-i misk tatlısı dağıttı. Dinar, her sene geleneksel hale getirdikleri etkinliği bu yıl koronavirüs önlemleriyle gerçekleştirerek vatandaşlara, tarihi lezzetlerle moral vermek istediklerini dile getirdi.

'MASKESİ OLMAYANA TATLI YOK' Bu yıl çeşitlerini çoğaltarak lavantalı tatları vatandaşlarla buluşturduklarını ifade eden Dinar, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak, lavanta tarlalarından topladığımız lavantalardan deva-i misk, kurabiye ve bademezmesi yapıyoruz. Bu yıl çeşitlerimizi çoğalttık. Geçen sene sadece deva-i misk vardı. Artık finale giriyoruz, son gün geldi çattı ve biz de bu tatları dağıtalım dedik. Bunu yaparken de neye dikkat ediyoruz? Sosyal mesafeye ve maskeye dikkat ediyoruz. Maskesi olmayana tatlı vermiyoruz ve tabii ki dezenfektanlarımızı da yanımızda getiriyoruz. Bu üç kuraldan şaşmıyoruz" dedi.

'MORAL BULMAK İÇİN BURAYA GELİN' Esnaf Arif Meriç ise vatandaşın 3 aydan bu yana evde çok sıkıldığını ve tarlayla moral bulduğunu belirtti. Meriç, "3 aydan beri insanlar artık çok sıkıldı. Herkesin morali çöktü. Bizim de Edirne'de bir moral ilacımız var, o da lavanta. Biz de lavantayı hem bademezmesinde, hem devada hem de kurabiyede kullandık, demoralize olan insanoğlunu Edirne'ye davet ediyoruz, huzur ve moral bulmak istiyorsanız buraya bekleriz" diye konuştu. NİKAHLARINI KIYDILAR, LAVANTA TARLASINA KOŞTULAR

Nikahlarını kıydırdıktan sonra tarlaya fotoğraf çekimi için gelen çiçeği burnunda çift Güray Tunalı ve Ezgi Güven de bol bol fotoğraf çektirdi. Evli çiftten Tunalı, "Böyle bir günde bu güzel anı ölümsüzleştirmek için gelmek istedik. Burası hem görsel açıdan çok güzel hem de doğanın kıymetini anlamamız için güzel bir farkındalık içeriyor. Bol bol fotoğraf çektireceğiz, bu anı ölümsüzleştireceğiz. Edirne'de bu gibi farklı yerlerin olması çok güzel" ifadelerini kullandı. Ailesiyle gezmek amaçlı Edirne'ye gelen Dilan Ağrıdağı ise pandemi süreci sonrası lavanta tarlasında, doğal ortama gelmenin çok güzel olduğunu söyledi. Ağrıdağı, "Pandemi sürecinden sonra böyle bir doğal ortama gelmek müthiş bir şey. Kuşadası'nda bu kadar doğallık bulamamıştık, daha çok şehirleşme hakim ama burası gerçekten el değmemiş, natürel" şeklinde konuştu.

EDİRNE Lavanta tarlası ziyaretçilerine, 'lavantalı tatlı' sürprizi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Alişan Sezen Aksu Hülya Avşar
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül Bülent Uygun Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Lgs Okul Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: EDİRNE Lavanta tarlası ziyaretçilerine, 'lavantalı tatlı' sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 10:45:46. #1.14#
title