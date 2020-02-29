EDİRNE Lastik botla Meriç'ten Yunanistan'a geçtiler (2)
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 34 askerimiz şehit oldu, 34 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » EDİRNE Lastik botla Meriç'ten Yunanistan'a geçtiler (2) - Haber

EDİRNE Lastik botla Meriç'ten Yunanistan'a geçtiler (2)

Lastik botla Meriç'ten Yunanistan'a geçtiler (2)AİLELER DE BOTLA GEÇMEYE BAŞLADIEdirne'nin Doyran köyünden düzensiz göçmenlerin lastik botla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçak olarak geçişleri sürüyor.

29.02.2020 02:32 | Son Güncelleme: 29.02.2020 02:32
EDİRNE Lastik botla Meriç'ten Yunanistan'a geçtiler (2)

Lastik botla 'ten 'a geçtiler (2)

AİLELER DE BOTLA GEÇMEYE BAŞLADI

Edirne'nin Doyran köyünden düzensiz göçmenlerin lastik botla üzerinden Yunanistan'a kaçak olarak geçişleri sürüyor. Havanın kararmasına rağmen nehir kıyısına gelen ve beraberlerinde 2 çocuk bulunan 4 kişilik aile, yanlarındaki eşyaları lastik bota koydu. Daha sonra kadınlardan biri kucağındaki çocuğuyla gözyaşı döktü. Satın aldıkları bota binen aile nehir üzerinden Yunan tarafına geçerek, gecenin karanlığında gözden kayboldu.

Meriç Nehri kıyısından lastik botla birlikte mültecilerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler