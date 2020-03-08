EDİRNE-Göçmenlerin motosiklet ve at arabalarıyla market alışverişi
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Yunanistan, Edirne, Güncel

EDİRNE-Göçmenlerin motosiklet ve at arabalarıyla market alışverişi

Göçmenlerin motosiklet ve at arabalarıyla market alışverişiTÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen göçmenler, alışveriş için marketlere akın ediyor.

08.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:23
EDİRNE-Göçmenlerin motosiklet ve at arabalarıyla market alışverişi

Göçmenlerin motosiklet ve at arabalarıyla market alışverişi

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen göçmenler, alışveriş için marketlere akın ediyor. Göçmenler, alışveriş sonrası geldikleri motosiklet ve at arabaları ile tekrar çadırlarına dönüyor.

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde göçmenler, bekleyişine devam ediyor. Geceleri bölgede kurdukları çadırlarda geçiren göçmenler, gıda ihtiyaçlarını ise yakınlardaki marketlerden alışveriş yaparak karşılıyor. Karaağaç Mahallesi'ndeki marketlerden alışveriş yaptıktan sonra bazı göçmenler, telefonlarını şarj etmek için kafelere akın ediyor. İşleri biten göçmenler ise at arabaları ve motosikletler ile Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde kurdukları çadırları dönüyor.

EDİRNE-Göçmenlerin motosiklet ve at arabalarıyla market alışverişi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

EDİRNE-Göçmenlerin motosiklet ve at arabalarıyla market alışverişi

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