Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, gümüş madalya beratı
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Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, gümüş madalya beratı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığı bağış nedeniyle Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne "Gümüş Madalya Beratı" verildi.

07.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:40
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, gümüş madalya beratı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığı bağış nedeniyle Gençlik ve İl Müdürlüğüne " Madalya Beratı" verildi.


Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına sağlamış olduğu katkı nedeniyle verilen "Gümüş Madalya Beratı" Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına Kurum Müdürü Ak'a Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İstanbul Bölge Temsilcisi Emekli Tuğgeneral Ferhat Özgen tarafından verildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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