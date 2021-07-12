Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, gazetecilerle vedalaştı
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Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, gazetecilerle vedalaştı

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, gazetecilerle vedalaştı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kentte görev yapan gazetecilerle vedalaştı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kentte görev yapan gazetecilerle vedalaştı.

Kurt, Polis Evi Çay Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, serhat şehri Edirne'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırkpınar güreşleri nedeniyle bir kaç gündür Edirne'de yoğunluk yaşandığını anlatan Kurt," Ayrı ayrı sizlere veda etmek istedim fakat yoğunluktan dolayı fırsat bulamadım. Şahsıma ve emniyet teşkilatımıza göstermiş olduğunuz yakınlıktan dolayı çok teşekkür ederim. Edirne'de muhabirler haber konusunda gerçekten çok bilinçli. Edirne'de çok güçlü yerel basın var. Kamuoyunun sesini yansıtıyor." dedi.

Konuşmasının ardından Kurt, kente görev yapan basın mensuplarıyla vedalaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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