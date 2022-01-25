EDİRNE (AA) - Edirne'deki ziraat odası başkanlarının oluşturduğu heyet, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, heyet, Çömlekköy Barajı ve Sulaması projesi için verdiği destekten dolayı İba'ya teşekkür etti.

İl Başkanı İba, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Projemiz bölgemiz için çok önemli ve kıymetli. Ziyarette başkanlarımızın dilek ve taleplerini dinledik. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TÜTAGEM'e ziyaret

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Balı ve Edirne Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Nazan Türkarslan, Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Müdürü Prof. Dr. Hakkı Mevlüt Özcan'ı ziyaret etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Özcan, ziyarette laboratuvar analiz ve Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Balı, Özcan'a çalışmalarında başarı diledi.

Merkez ziyaretinde Balı ve Türkarslan'a, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da eşlik etti.

Saadet Partisi Edirne İl Kadın Kolları tanışma toplantısı düzenledi

Saadet Partisi Edirne İl Kadın Kolları tarafından tanışma toplantısı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre toplantıya, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Genel Merkez Bölge Sorumlusu Nazmiye Gülbaş, Merkez İlçe Başkanı Samet Kaya ve partililer katıldı.

İl Başkanı Tekin, toplantıda kent ve ülke gündemi hakkında değerlendirmede bulundu.

Genel Merkez Bölge Sorumlusu Gülbaş ise teşkilat hedefleri konusunda bilgilendirme yaptı.