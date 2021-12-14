EDİRNE MERKEZ, EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Mansur İriş, mahalle ziyaretlerinin sürdüğünü bildirdi.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, mahalle sorumlularının her hafta vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinlendiğini belirtti.

Sorunların tespit edildiğini aktaran İriş, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ziyaretler bize şunu gösterdi. Halkımız mevcut iktidarın yanlış ekonomi yönetiminden rahatsız. Pahalılık ve işsizlik geçim problemi oluşturuyor. Vatandaşımız arayış içerisinde. Partimize ilgi çok yüksek. Kime üye olmayı teklif ettiysek üyeliği kabul ediyor. Üye sayımızda ciddi bir artış var elhamdülillah. Teşkilatımızın motivasyonu çok yüksek. İlk seçimlerde hem yerelde hem genelde büyük başarı sağlayacağımızı düşünüyorum."

"Grafoloji Eğitimi" projesi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı arasında 2021 Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan "Grafoloji Eğitimi" projesi imzalandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Edirne Yeşilay Şubesi Başkanı Müzekka Bayrak katıldı. Toplantıda projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hazırlanan proje kapsamında il müdürlüğüne bağlı huzurevi, çocuk evleri sitesi ve sosyal hizmet merkezinde görevli 58 personel, el yazısı analiz metodu olan grafoloji alanında mesleki eğitim alacak.

Projeyle, grafoloji el yazısının bilimsel analizi ve grafoterapi grafik şekilleri, vuruşları ve jestleri bilinçli bir şekilde değiştirme terapisi konusunda eğitim verilecek. Bu değiştirme yoluyla çeşitli zorlukların üstesinden gelmek, bazı hasarları iyileştirmek ve bilinçaltındaki kişilik kalıplarını dönüştürmeye yardımcı olması hedefleniyor.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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