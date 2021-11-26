Edirne'den kısa kısa - Haberler
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Edirne'den kısa kısa

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'den kısa kısa

Sanatçı Selda Bağcan, Edirne'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

EDİRNE (AA) - Sanatçı Selda Bağcan, Edirne'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Saraçlar Caddesi'ndeki konsere farklı yaş gruplarından sanatseverler ilgi gösterdi.

Bağcan konserde "Ah Yalan Dünya", "Gesi Bağları" ve "Çemberimde Gül Oya" gibi sevilen şarkılarını hayranları ile seslendirdi.

Bağcan, Edirne'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Edirne'nin kurtuluşunda sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum." dedi.

Vergilerin 2.taksit ödeme süreleri 30 Kasım'da sona eriyor

Keşan'da emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ve katı atık bertaraf ücreti 2. taksitinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2021 Salı günü sona ereceği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım 2021 Salı günü mesai bitimine kadar Keşan Belediyesi vezneleri ile web sitesi üzerinden yatırmaları istendi.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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