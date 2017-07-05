Edirne'den Kısa Kısa
Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Başkan İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, Çöpköy Mahallesi'nde parke taş döşeme çalışması yürütüldüğünü belirtti.
Zaman içerisinde bozulan yolların yenilendiğini kaydeden İşbilen, "İlçemizdeki yolların yenilenmesi çalışmalarına devam ediyoruz. Ekiplerimiz Çöpköy Mahallesi'nde parke taş çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizdeki yolların yenilenmesi için yaptığımız çalışmalar aralıksız sürecek." ifadelerini kullandı.
Lalapaşa Kaymakamı Öztürk'ten köy ziyareti
Lalapaşa Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçeye bağlı Ömeroba köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vatandaşlarla buluşan gelen Kaymakam Öztürk, köy sakinleriyle sohbet edip sorunlarını dinledi.
Öztürk, köy ziyaretlerinin süreceğini belirtti.