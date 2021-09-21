Edirne'den kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'den kısa kısa

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Edirne'den kısa kısa

Keşan ilçesinde marangoz Ethem Koç, kış hazırlıkları yapan vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için tarhana ve kuskus kalburu üretiyor.

KEŞAN (AA) - Keşan ilçesinde marangoz Ethem Koç, kış hazırlıkları yapan vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için tarhana ve kuskus kalburu üretiyor.

Koç, Keşan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki işyerinde yaptığı açıklamada, bölgede kış hazırlıklarının başladığını söyledi.

Vatandaşların işlerini kolaylaştıran ürünler yaptığını aktaran Koç, "Tarhanamatik ile tarhanayı el ile ufalamak yerine, elekten geçirerek, çok kısa sürede, daha az yorularak çok daha fazla tarhana üretilebiliyor. Hiç zorlanmadan kilogramlarca tarhana hazır hale geliyor. Ayrıca, kuskus hazırlığı yapanlar için keçi derisinden imal ettiğim kuskus kalburu da vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu ürünler ile kış hazırlığı daha da kolaylaşıyor." dedi.

Keşan'da servisler denetlendi

Keşan ilçesinde polis ekiplerince öğrenci ve personel servislerine yönelik denetim yapıldı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 07.00 ile 09.00 saatleri arasında, 8 trafik polisinin katılımıyla, 2 farklı noktada yapılan denetimlerde, 28 öğrenci servisi ve 4 personel servisi denetlendi.

Denetimlerde, 5 servisin sürücüsüne çeşitli maddelerden 2 bin 342 lira para cezası kesildi.

Yaya geçidi çizgileri yenilendi

Keşan ilçesinde, yaya geçidi çizgileri yenilendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ulaşım güvenliği için yaya geçitlerinde çizim çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin yaya geçitlerini belirgin hale getirdiği aktarılan açıklamada, "Kesintisiz sürdürdüğümüz çalışmalar ve büyükşehir belediyesinin yatırımları ile bütünleşen hizmetlerimiz çarpan etkisi ile şehrimizin marka değerine değer katmaya devam ediyor. Hizmet yolunda attığımız adımlar sonrasında gelişim, değişim ve dönüşüm ile birlikte ilçemiz güzelleşiyor." ifadeleri kullanıldı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Gülşen Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cristiano Domagoj Vida Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Demir Çelik Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 17:21:01. #1.17#