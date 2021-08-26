Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir, TYF Başkanı Özlem Akdurak'ı ziyaret etti.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir, TYF Başkanı Özlem Akdurak'ı ziyaret etti.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Akdurak'ı federasyonun İzmir ofisinde ziyaret ettiğini belirtti.

Saros'da düzenlenmesi planlanan yelken ve rüzgar sörfü çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Erikli'de Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü'nün tesisinin geçtiğimiz günlerde yeniden düzenlenen bir protokolle Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü'ne tahsis edilmesi de yelken sporunun gelişmesi anlamında çok önemli bir katkı. Bu nedenle Edirne Valisi Sayın Ekrem Canalp'e, Edirne Gençlik ve Spor Selim Ak ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür ederim."

Demir, Akdurak'ın Edirne, Keşan ve Erikli sahilinde ziyaretlerde bulunacağını kaydetti.

Keşan'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Keşan Belediyesince ilçede başlatılan yol asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan Belediyesi ekiplerinin Keşanlılara konforlu ulaşım hizmeti sağlamak için dur durak bilmeden çalıştığı belirtildi.

Çalışmaların Akça Sokak'ta devam ettiği aktarılan açıklamada, "Yolumuzun rehabilitesini gerçekleştirdik, sonrasında da bütün şekilde asfalt seriyoruz. İhtiyaç duyulan her sokak ve caddede hazırladığımız programa göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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