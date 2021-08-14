Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Keşanlı yazar ve akademisyen Dr. Fatma Çalık Orhun, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Keşanlı yazar ve akademisyen Dr. Fatma Çalık Orhun, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Orhun, ziyarette, yaptığı çalışmalar hakkında Helvacıoğlu'na bilgi verdi ve "Keşan Tarihi" adlı kitabını tanıttı.

Helvacıoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Orhun'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kitabın ilçenin tarihine ışık tuttuğunu aktaran Helvacıoğlu, tüm Keşanlıların ilçenin geleceği için çalıştığını kaydetti.

Helvacıoğlu'na ziyaret

Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Türker, ziyarette, yapılması planlanan projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Helvacıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bölge belediyelerimizle vatandaşlarımızın refahı için güç birliği içinde çalışıyoruz başkanımızla bölgemizde gerçekleştirdiğimiz ve planlamasını yaptığımız projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

Helvacıoğlu'ndan esnaf ziyareti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, esnafı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ilçe esnafını işyerlerinde ziyaret etti.

Keşan esnafının misafirperver olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Herkese sağlıklı ve huzurlu bir hafta sonu diliyor, hemşehrilerimize güzel günler, esnaflarımıza hayırlı iş, bol kazanç temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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