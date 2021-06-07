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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, aşı merkezini ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, aşı merkezini ziyaret etti.

Helvacıoğlu, salgına karşı en etkili silahın aşı olduğunu belirtti.

Sırası gelenlerin randevu alarak aşı olmaya devam ettiğini anlatan Helvacıoğlu, "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, herkese sağlıklı günler dileriz." dedi.

Helvacıoğlu öğrencilerle bir araya geldi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Öğrencilere "Vetmen" adlı çocuk kitabı hediye eden Helvacıoğlu, "Vetmen çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayan bir kitap. Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulumuzda Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Saz ile Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği ve belediyemiz işbirliğinde hazırladığımız ve çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılama amaçlı Vetmen kitaplarımızı çocuklarımıza dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜ'de "Gaia'ya Dönüş" sergisi açıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Gaia'ya Dönüş" sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ferit Yazıcı'nın yaptığı sergide, Türkiye ile Arnavutluk, Bulgaristan, Senegal, Azerbaycan ve Kırgızistan gibi pek çok ülkeden sanatçının eseri yer alıyor.

Çevre dostu malzeme ile sanat üretimi yaparak daha yeşil, daha güzel ve daha temiz bir dünya mümkün ana fikrinden yola çıkarak hazırlanan ve Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden 97 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Gaia'ya Dönüş" uluslararası karma desen sergisi, 15 Haziran'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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