Edirne'den kısa kısa Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçede devam eden projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Kuran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Kaymakam Çakal'a teşekkür etti.

Çakal da Kuran'a çalışmalarında başarı diledi.

Helvacıoğlu'ndan taksici esnafına ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçedeki bir taksi durağını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ziyaret kapsamında taksici esnafının sorun ve taleplerini dinledi.

Sorunların çözümüyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Helvacıoğlu, ilçede yaşayan tüm vatandaşların sıkıntılarını çözmek için çalıştıklarını kaydetti.

Uzunköprü'de yol yapım çalışması

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, ilçede yol yapım ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Becan, belediye ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yol yapım çalışmalarının aralıksız süreceğini aktaran Becan, "Burada yaşamaktan mutlu, ait olmaktan iftihar edeceğiniz Uzunköprü'müz için durmadan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA