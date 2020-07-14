Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'den kısa kısa

Uzunköprü'de yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Edirne'den kısa kısa
14.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:48

Uzunköprü'de yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğun kullandığı caddelerde belediye ekiplerince asfaltlama çalışmalarına başlandı. Hayrabolu Caddesi'nde başlayan asfaltlama çalışmalarının diğer caddelerde de belirlenen program çerçevesinde devam edeceği belirtildi.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yol seviyesinde herhangi bir değişiklik olmadan 10 bin ton asfalt serileceğini, çalışmaların ağustos sonuna kadar biteceğini ifade etti.

Keşan'da yol çalışmaları

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Muhtar Ali Çevikel Caddesi'nde yürütülen beton yol çalışmalarını inceledi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, araç trafiği her geçen gün artan Keşan'ın gelecek yıllarını da düşünerek çalıştıklarını belirtti.

Muhtar Ali Çevikel Cadde'sinde zemin düzeltme ve kaldırım çalışmaları sonrası beton serim çalışmalarına başladıklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Sıcak nedeniyle beton serimini gece yapıyoruz. Keşan'ı daha güzel bir yer haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Caddemizde 40 yıldır hiçbir şey yapılmamış. Altyapı anlamında sorunları vardı. Yolumuzu yapmadan önce altyapı sorunlarını çözüme kavuşturduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil Politika
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Son dakika: Şiddetli yağış sonrası dere taştı, Rize sular altında kaldı! İşte o görüntüler Güncel
Son dakika: Şiddetli yağış sonrası dere taştı, Rize sular altında kaldı! İşte o görüntüler
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi Güncel
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu Magazin
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi 3. Sayfa
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 3. Sayfa
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı
Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
'Otobüsü yavaşlattın' tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü
"Otobüsü yavaşlattın" tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Galatasaray'la anlaşan Sivassporlu Emre Kılınç, yıllık 1,5 milyon euro kazanacak
Galatasaray'la anlaşan Sivassporlu Emre Kılınç, yıllık 1,5 milyon euro kazanacak
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Sinir kriz geçiren kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmak istedi
Sinir kriz geçiren kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmak istedi
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Hulusi Akar Halife Hafter Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Ezgi Mola Filiz Akın Kemal Sunal
Spor Fırat Aydınus Serdar Gürler Malcolm Thomas Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çocuk
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 10:48:16. #1.14#
title