Edirne'den kısa kısa Uzunköprü'de yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Uzunköprü'de yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğun kullandığı caddelerde belediye ekiplerince asfaltlama çalışmalarına başlandı. Hayrabolu Caddesi'nde başlayan asfaltlama çalışmalarının diğer caddelerde de belirlenen program çerçevesinde devam edeceği belirtildi.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yol seviyesinde herhangi bir değişiklik olmadan 10 bin ton asfalt serileceğini, çalışmaların ağustos sonuna kadar biteceğini ifade etti.

Keşan'da yol çalışmaları

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Muhtar Ali Çevikel Caddesi'nde yürütülen beton yol çalışmalarını inceledi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, araç trafiği her geçen gün artan Keşan'ın gelecek yıllarını da düşünerek çalıştıklarını belirtti.

Muhtar Ali Çevikel Cadde'sinde zemin düzeltme ve kaldırım çalışmaları sonrası beton serim çalışmalarına başladıklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Sıcak nedeniyle beton serimini gece yapıyoruz. Keşan'ı daha güzel bir yer haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Caddemizde 40 yıldır hiçbir şey yapılmamış. Altyapı anlamında sorunları vardı. Yolumuzu yapmadan önce altyapı sorunlarını çözüme kavuşturduk." diye konuştu.

Kaynak: AA