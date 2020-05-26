Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'den kısa kısa

Saros Körfezi sahilleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince boş bir görüntü oluşturdu.

Edirne'den kısa kısa
26.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:39

Saros Körfezi sahilleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince boş bir görüntü oluşturdu.

Vatandaşların geçmiş bayramlarda yoğun olarak tercih ettiği sahil bölgelerinden olan Saros Körfezi sahillerinde vatandaşlar kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldı.

Jandarma ekipleri sahillerde denetimlerde bulundu.

Jandarmadan bayram ziyareti

Enez ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinden çıkmayan vatandaşları ziyaret eden ekipler, kolonya ve şeker ikram etti.

Vatandaşlardan Esengül Çakıcı, ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Çocuklarım İstanbul'da, gelemediler. Sanki onlar gelmiş gibi sevindim. Sağ olsunlar." dedi.

AK Parti teşkilatından kan bağışı

AK Parti Edirne İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve Ramazan ayı dolayısıyla Edirne'de bitme noktasına gelen kan stoklarını arttırmaya yönelik kan bağışı kampanyası düzenlendi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Edirne Kızılay Kan Merkezinde düzenlenen kan bağış programına, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve teşkilat üyeleriyle partililer katıldı.

İl Başkanı Belgin İba, yaptığı açıklamada Edirne ve Edirne'de yaşayan vatandaşların yararına olan bütün çalışmalara gerekli katkıyı verdiklerini belirterek, şunları kaydetti;

"Koronavirüs ve Ramazan ayı dolayısıyla Edirne'de kan bağış oranlarında ciddi düşüş yaşanmıştır. Bizler de azalan kan stoklarını arttırmaya yönelik tüm kademe teşkilatlarımızı koordine ederek bayramın son günü 'Kan Ver, Can Ver' sloganı ile kan bağış etkinliğimizi gerçekleştirdik.

Değerli hemşehrilerim, kanın aciliyetinin, sürekli ihtiyaç olduğu, bir gün bize de lazım olabileceği bilinciyle hareket etmeliyiz. Kızılay Kan Bağış Merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında her türlü koruyucu önlemler alınmıştır. Gönül rahatlığı ile kan bağışında bulunabilirsiniz."

-Evden çıkamayan Ali'ye belediyeden pastalı doğum günü sürprizi

Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayamayan 4 yaşındaki Ali Darendelioğlu'na Edirne Belediyesi sürpriz yaparak evinde pasta kesti.

Gökhan Darendelioğlu, oğlu Ali'nin doğum gününü pastasız geçirmemesi için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a sosyal medya üzerinden ulaşmasının ardından harekete geçen Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Darendelioğlu ailesinin evlerine giderek küçük Ali'nin yeni yaşını doğum günü pastasıyla kutladı.

Belediyenin doğum günü sürpriziyle karşısında doğum günü pastası gören Ali, büyük sevinç yaşarken Tanrıkulu'na teşekkür etti.

Tanrıkulu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ali'nin babasının talebi üzerine sürpriz bir doğum günü düzenlediklerini ve Ali'yi mutlu etmeye çalıştıklarını belirtti.

Ali'nin Annesi Derya Darendelioğlu ise belediyeye teşekkür ederek, "Oğlumuza çok güzel bir anı bıraktılar. Üstelik bir mesajımızla belediyemizi yanımızda bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Eren Yıldırım Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin İrem Derici Gülçin Ergül Türkan Şoray Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Arda Turan Şenol Güneş Ergin Ataman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Bursa Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 17:43:00. #1.14#
title