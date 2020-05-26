Edirne'den kısa kısa Saros Körfezi sahilleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince boş bir görüntü oluşturdu.

Saros Körfezi sahilleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince boş bir görüntü oluşturdu.

Vatandaşların geçmiş bayramlarda yoğun olarak tercih ettiği sahil bölgelerinden olan Saros Körfezi sahillerinde vatandaşlar kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldı.

Jandarma ekipleri sahillerde denetimlerde bulundu.

Jandarmadan bayram ziyareti

Enez ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinden çıkmayan vatandaşları ziyaret eden ekipler, kolonya ve şeker ikram etti.

Vatandaşlardan Esengül Çakıcı, ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Çocuklarım İstanbul'da, gelemediler. Sanki onlar gelmiş gibi sevindim. Sağ olsunlar." dedi.

AK Parti teşkilatından kan bağışı

AK Parti Edirne İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve Ramazan ayı dolayısıyla Edirne'de bitme noktasına gelen kan stoklarını arttırmaya yönelik kan bağışı kampanyası düzenlendi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Edirne Kızılay Kan Merkezinde düzenlenen kan bağış programına, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve teşkilat üyeleriyle partililer katıldı.

İl Başkanı Belgin İba, yaptığı açıklamada Edirne ve Edirne'de yaşayan vatandaşların yararına olan bütün çalışmalara gerekli katkıyı verdiklerini belirterek, şunları kaydetti;

"Koronavirüs ve Ramazan ayı dolayısıyla Edirne'de kan bağış oranlarında ciddi düşüş yaşanmıştır. Bizler de azalan kan stoklarını arttırmaya yönelik tüm kademe teşkilatlarımızı koordine ederek bayramın son günü 'Kan Ver, Can Ver' sloganı ile kan bağış etkinliğimizi gerçekleştirdik.

Değerli hemşehrilerim, kanın aciliyetinin, sürekli ihtiyaç olduğu, bir gün bize de lazım olabileceği bilinciyle hareket etmeliyiz. Kızılay Kan Bağış Merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında her türlü koruyucu önlemler alınmıştır. Gönül rahatlığı ile kan bağışında bulunabilirsiniz."

-Evden çıkamayan Ali'ye belediyeden pastalı doğum günü sürprizi

Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayamayan 4 yaşındaki Ali Darendelioğlu'na Edirne Belediyesi sürpriz yaparak evinde pasta kesti.

Gökhan Darendelioğlu, oğlu Ali'nin doğum gününü pastasız geçirmemesi için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a sosyal medya üzerinden ulaşmasının ardından harekete geçen Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Darendelioğlu ailesinin evlerine giderek küçük Ali'nin yeni yaşını doğum günü pastasıyla kutladı.

Belediyenin doğum günü sürpriziyle karşısında doğum günü pastası gören Ali, büyük sevinç yaşarken Tanrıkulu'na teşekkür etti.

Tanrıkulu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ali'nin babasının talebi üzerine sürpriz bir doğum günü düzenlediklerini ve Ali'yi mutlu etmeye çalıştıklarını belirtti.

Ali'nin Annesi Derya Darendelioğlu ise belediyeye teşekkür ederek, "Oğlumuza çok güzel bir anı bıraktılar. Üstelik bir mesajımızla belediyemizi yanımızda bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk." dedi.

Kaynak: AA