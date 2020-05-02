Edirne'den kısa kısa

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldığını bildirdi.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldığını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, sivrisinek ve haşereyle mücadelede en doğru zaman olan larva döneminde ilaçlama çalışması yaptıklarını belirtti.

İlaçlama çalışmasının düzenli olarak yapılacağını aktaran Balkan, şunları kaydetti:

"Sivrisinek ve her türlü haşarat ile mücadele kapsamında Park Bahçeler Müdürlüğüne ekiplerimiz çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda ekipler tarafından Doğan dere, Havsa Deresi, Sinit Göl, hayvan pazarı, mezarlıklar ve yeşil alanlarda larvasit ilaçlaması yapıldı."

-Keşan Belediyesine yangın söndürme ekipmanı alındı

Keşan Belediyesi yangınlarda ilk müdahalede çok önemli bir rol üstlenen Rotfire yangın söndürme ekipmanı aldı.

Yeni alınan ekipman Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit tarafından basına tanıtıldı.

Helvacıoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada, artık yangınlara daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edeceklerini belirterek her geçen gün ekipmanlarını güçlendirdiklerini belirtti.

Keşan Belediyesi olarak attıkları her adımın vatandaşların sağlık ve güvenliğini korumak için olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, "Yeni alınan ekipman az yer kapladığı için yangınlara daha hızlı ulaşım sağlanacak, yangında yüksek basınçla etkili müdahale sağlanacak. Dar sokaklar, şehir içi trafiği gibi yangına müdahaleyi geciktiren durumların önüne geçecek etkili bir ekipmanı daha Keşan Belediyesi'ne kazandırdığımız için çok mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA