06.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:56

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Orgeneral Çetin'e teşekkür etti.

Vali Canalp, valilik şeref defterini imzalayan Orgeneral Çetin'e ziyaret anısına hediye takdim etti.

Zıpkınkurt'tan Başkonsolos Valchev'e ziyaret

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Bulgaristan Başkonsolosu Vassil Valchev'i ziyaret etti.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, "Pazarcık Smolyan Edirne İşbirliği Forumu ve İkili İşbirliği Görüşmeleri" ile 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan etkinlikler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Başkonsolos Valchev, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Zıpkınkurt'a çalışmalarında başarı diledi.

Zıpkınkurt da Valchev'e teşekkür etti.

"Eğitimde İş Birliği Protokolü"

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörlüğü arasında "Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, Trakya Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Sofya Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Sayın Şenol Genç, Milli Eğitim Bakanlığı Baş Müfettişi Sayın Sezai Güler ve Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı katıldı.

Protokolün amacının, Edirne'de yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitimin niteliği ile ilgili 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, taraflarca uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürütmek olduğu belirtildi.

Kaynak: AA