04.11.2019 12:28

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçedeki yol ve kaldırım yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Helvacıoğlu, Muammer Aksoy Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Cadde üzerindeki kaldırım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Helvacıoğlu, çalışmalardan dolayı esnaf ve vatandaşların memnun olduğu kaydetti.

Helvacıoğlu, çalışmaların tamamlanmasının ardından şehir içi trafiğin rahatlayacağını ve şehrin modern bir cadde kazanacağını belirtti.

Kızılay Haftası

Süloğlu İlkokulu öğrencileri, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ın ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyaz kıyafetleri ve pankartlarıyla Başkan Ormankıran'ı makamında ziyaret eden öğrenciler, düzenleyecekleri kan bağış kampanyasına Ormankıran ve belediye çalışanlarını davet etti.

Başkan Ormankıran, öğrencileri tebrik ederek, her zaman destekçileri olduğunu belirtti.

"Bizim köyde sağlık var" projesi

Trakya Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Süloğlu ilçesine bağlı Taşlısekban köyünde sağlık taraması etkinliği gerçekleştirdi.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, topluluk üyesi tıp fakültesi öğrencileri, "Bizim köyde sağlık var" projesi kapsamında köy sakinleriyle bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, katılımcıların genel sağlık durumu kontrollerini yaptıktan sonra, şeker ve tansiyon ölçümlerini gerçekleştirdi, akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgilendirmeler yaptı.

"Bir Hayalim Var" projesi

Trakya Üniversitesi tarafından Türk futboluna yeni yetenekler kazandırılması hedefiyle başlatılan "Bir Hayalim Var" projesinde yer alan 18 sporcu ve aileleri, Türkiye ve Arnavutluk Milli takımları arasında oynanan maçı tribünden izledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje koordinatörü Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğr. Gör. Naim Sert, geleceğin sporcuların güzel bir tecrübe yaşadığını belirtti.

Sosyal sorumluluk bilinciyle gönüllü olarak yürütülen projede hedeflerinin yetenekli sporcuları eğitimle futbola kazandırmak olduğunu aktaran Sert, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte oluşturduğumuz sosyal farkındalık ile bir diğer amacımız ise yetişmekte olan nesle spor bilinci ve alışkanlığı kazandırmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlamak, antrpomtrik ve biomotor özelliklerine uygun başarılı olabilecekleri spor branşlarına yönlendirmek, sporcu ahlakı ile kendilerine, ailelerine, çevresine, vatana ve millete faydalı, maddi ve manevi yönden gelişmiş sağlıklı bir toplum oluşturmaktır. Sadece gönüllülük esasına dayanan bu projenin yürütülmesi için ilgi ve desteklerini her an hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu'na, destekleri için Yüksekokulumuzun deneyimli hocalarına, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen'e ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA