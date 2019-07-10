İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçeye bağlı Kumdere, Sarpdere ve Aliçophlivan köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aslantatar köylerde incelemede bulunarak muhtarlardan bilgi aldı.

Köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Aslantatar, vatandaşlarla da bir süre sohbet edip talep ve önerilerini dinledi.

Kaymakam Aslantatar, ziyaretlerinde İl Genel Meclisi Üyeleri İsmet Özçifçi, Hüseyin Filiz ve İsmail Aliş de eşlik etti.

Kaymakam Açıkgöz'e ziyaret

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Açıkgöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Ceylan'a teşekkür etti.

Ceylan da Açıkgöz'e teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Öğrencilerden yıl sonu sergisi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Resim, Grafik Tasarımı ve Heykel bölümleri öğrencileri, 2018-2019 eğitim yılı içerisinde hazırladıkları ürün ve eserleri "Yıl Sonu Sergisi"nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sergide öğrencilerin "Temel Sanat Eğitimi" dersi kapsamında ortaya koyduğu eserler yer aldı.

Sergi açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün öğrencilerin, yıl boyunca hazırladıkları çalışmalardan örneklerin yer aldığı bir sergi hazırladığını belirterek, "Öğrencilerimizi, üniversitenin ve akademinin imkanlarıyla buluşturarak yaşamın ve sanatın içerisine dahil ediyoruz. Tüm öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin katkılarıyla hazırlanan, güzel örneklerin yer aldığı bir sergi oldu. Öğrencilerimiz, yağlı boyadan baskı çalışmaları ve grafik tasarımına kadar çok güzel işlere imza attılar. Hepsini emeklerinden ötürü tebrik ediyor ve kendileriyle gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Sergi, 15 Eylül'e kadar Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fuayesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: AA