Diyanet-Sen Edirne Şubesi üyeleri piknikte bir araya geldi.

Edirne ve köylerindeki sendika üyesi daire personeli ve aileleri, Sarayiçi'ndeki Tavuk Ormanı mesire alanında düzenlenen pikniğe katıldı.

Piknikte Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm ve müftülük çalışanları da yer aldı.

Her Bağış Üç Hayat projesi

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Edirne Kan Bağışı Merkezi'nce başlatılan Her Bağış Üç Hayat projesine destek veren öğretmenlere plaket verildi.

Kentteki bir davet salonunda düzenlenen plaket törenine, Edirne ve ilçelerinden projeye destek veren okulların müdür ve öğretmenleri katıldı.

Proje kapsamında toplanan 2 bin 860 ünite kanın, 8 bin 600 hayata umut olduğu belirtildi. Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 211 ünite kan bağışı ile birinci oldu.

Törende, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, okul müdürleri ve öğretmenlere plaketlerini taktim etti.

Sanayi esnafı sorunlarını anlattı

Keşan Küçük Sanayi Sitesi mali genel kurul toplantısı yapıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sanayi sitesindeki toplantıda yaptığı konuşmada, esnafının koşullarının iyi seviye çıkartılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sorumluluklarının farkında olduklarını aktaran Helvacıoğlu, esnafın yönelttiği soruları da yanıtladı.

Toplantıya, oda ve borsa başkanı, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile esnaflar katıldı.

Türk Hava Kurumu'ndan ziyaret

Türk Hava Kurumu Uzunköprü Şube Başkanı Nazif Yücel ve yönetim kurulu üyeleri, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.

Yücel, ziyarette yaptığı konuşmada, Becan'a görevinde başarılar dileyerek ilçeye katkı sağlayacak çalışmalara katkı vereceklerini belirtti.

Becan da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Yücel ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA