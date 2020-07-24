Edirne'deki orman yangını kontrol altına alındı Edirne'deki orman yangını kontrol altına alındı Meriç ilçesi Karayusuflu köyü mevkiinde başlayan orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel ile müdahale...

Edirne'deki orman yangını kontrol altına alındı EDİRNE - Meriç ilçesi Karayusuflu köyü mevkiinde başlayan orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel ile müdahale edildiğini bildirdi. Yangına itfaiye ekipleriyle birlikte çok sayıda gönüllü vatandaşta yardımcı oluyor. Havanın kararmasıyla birlikte havadan söndürme desteği sona erdi. Vatandaşlar ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte karadan söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Kaynak: İHA