Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kazada, 22 RF 796 plakalı otomobilin sürücüsü Özdöl, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Özdöl, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdöl'ün cenazesi, otopsi için morga konuldu. Polis, diğer sürücüler E.E. ve E.İ.'yi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Kaza nedeniyle Keşan'dan, Gelibolu istikametine yaklaşık 1 saat kapanan alt geçit, polis ile savcının incelemesi ve araçların yoldan kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
- Keşanedirne
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL