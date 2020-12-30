Edirne'de yeni yıla ailelerinden uzakta girecek yabancı öğrencilere hediye dağıtıldı
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Edirne'de yeni yıla ailelerinden uzakta girecek yabancı öğrencilere hediye dağıtıldı

30.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:19
Edirne'de yeni yıla ailelerinden uzakta girecek yabancı öğrencilere hediye dağıtıldı

Edirne'de öğrenim gören ve yeni yıla ailelerinden uzakta girecek yabancı öğrencilere, Edirne Belediyesi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle erzak paketi ve hijyen seti dağıtıldı.

Edirne'de öğrenim gören ve yeni yıla ailelerinden uzakta girecek yabancı öğrencilere, Edirne Belediyesi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle erzak paketi ve hijyen seti dağıtıldı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği koordinasyonunda Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kahve'de yeni yıl dolayısıyla öğrencilere hediye verildi.

Belediye Meclis Üyesi Filiz Gencan Akın, AA muhabirine, belediye olarak yabancı öğrencilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Öğrencilerin yeni yıla ailelerinden uzakta girdiklerini belirten Akın, "Yabancı öğrenciler de ailemizin bir parçası ve onların kentimizde olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Umarım yeni yıl hepimize önce sağlık sonrasında barış ve huzur getirir." dedi.

Derneğin başkanı Hakan Çalışkan da öğrencilere destek olan kurumlara teşekkür etti.

Dernek olarak öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını aktaran Çalışkan, "Kentimizdeki öğrencilerimize çeşitli hediyeler dağıttık. Öğrencilerimizin yeni yıllarını kutluyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler de dağıtılan erzak paketi ve hijyen setleri için yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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