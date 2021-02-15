Edirne'de yabancı öğrenciler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu
Edirne'de öğrenim gören yabancı öğrenciler, Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi'ne kan bağışında bulundu.
Edirne'de öğrenim gören yabancı öğrenciler, Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi'ne kan bağışında bulundu.
Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi öğrenciler, Kovid-19 salgını ve soğuk hava nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay'a destek verdi.
Derneğin başkanı Hakan Çalışkan ile kan bağış merkezine giden Türkmenistan, Arnavutluk ve Azerbaycanlı öğrenciler 8 ünite kan bağışında bulundu.
Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Kızılay'ına ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.
Kan bağışının hayat kurtardığını aktaran Çalışkan, "Uluslararası öğrencilerimizle kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Öğrencilerimize bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar