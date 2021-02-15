Edirne'de yabancı öğrenciler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne'de yabancı öğrenciler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

15.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:01
Edirne'de yabancı öğrenciler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

Edirne'de öğrenim gören yabancı öğrenciler, Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

Edirne'de öğrenim gören yabancı öğrenciler, Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi öğrenciler, Kovid-19 salgını ve soğuk hava nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay'a destek verdi.

Derneğin başkanı Hakan Çalışkan ile kan bağış merkezine giden Türkmenistan, Arnavutluk ve Azerbaycanlı öğrenciler 8 ünite kan bağışında bulundu.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Kızılay'ına ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.

Kan bağışının hayat kurtardığını aktaran Çalışkan, "Uluslararası öğrencilerimizle kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Öğrencilerimize bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Faik Öztrak Osman Kavala Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sibel Can Özge Özder Buse Varol Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Ozan Tufan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de yabancı öğrenciler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 11:00:36. #1.14#
title