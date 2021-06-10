Edirne'de vaka sayıları tek hanelere düştü, ilçelerde vaka rastlanılmadı
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Edirne'de vaka sayıları tek hanelere düştü, ilçelerde vaka rastlanılmadı

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Sağlık

Edirne'de vaka sayıları tek hanelere düştü, ilçelerde vaka rastlanılmadı Batı illerinde en düşük vaka oranına sahip olan Edirne'de, günlük vaka sayısı tek hanelere düşerken, birçok ilçede son 1 haftadır vakaya rastlanılmadı.

Edirne'de vaka sayıları tek hanelere düştü, ilçelerde vaka rastlanılmadı

EDİRNE - Batı illerinde en düşük vaka oranına sahip olan Edirne'de, günlük vaka sayısı tek hanelere düşerken, birçok ilçede son 1 haftadır vakaya rastlanılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı. Edirne, Hatay, Osmaniye, Adana ve Mersin 100 bin kişide en az korona virüs vakası görülen iller oldu. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Hatay'da 7,95, Osmaniye'de 9,44, Adana'da 10,92, Edirne'de 13,69, Mersin'de 16,35 olarak kayıtlara geçti.

Kent genelinde vaka sayısı tek haneye düştü

408 bin nüfusa sahip olan Edirne'de, son bir hafta içerisinde korona virüs vakalarının tek haneye düştüğü, İpsala ve Uzunköprü ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede de son bir hafta içerisinde hiçbir korona virüs vakasına rastlanılmadığı öğrenildi.

Nüfusun yüzde 36'sı aşılandı

Batı bölgesinde en düşük vaka oranına sahip olan Edirne'de korona virüs aşılama çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Aşılamada hedef nüfusa oranla çok yüksek başarı elde edildiği öğrenilen Edirne'de, 147 bin 261 kişiye birinci doz, 113 bin 513 kişiye de ikinci doz korona virüs aşısı yapıldı. Nüfusunun yüzde 36'sı aşılanan Edirne'de, aşılama çalışmalarının daha da hızlandırılması için yeni dönem başladı.

Aşılamada yeni dönem başladı

Daha önce Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'yle birlikte Keşan İlçe Devlet Hastanesi'nde ve Uzunköprü İlçe Devlet Hastanesi'nde uygulanan BioNTech aşısı dün itibariyle Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde, Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde, Süloğlu İlçe Devlet Hastanesi'nde, Lalapaşa İlçe Devlet Hastanesi'nde ve Enez İlçe Devlet Hastanesi'nde de uygulanmaya başlandı. Böylelikle İpsala ve Havsa ilçeleri hariç Edirne'nin tüm ilçelerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı.

Seyyar aşı timlerinin katkısı çok büyük

Edirne Valisi Ekrem Canalp, köylerdeki yaşlıların aşıya ulaşılabilirliğini sağlamak için seyyar aşı timleri kurduklarını ve köylerde aşılama yaptıklarını açıkladı. Aşı randevusu alamayacak durumda olan vatandaşları tespit ederek, telefon ile arayıp hem bilgilendirme yapıldığını hem de aşı randevusu almalarının sağlandığını anlatan Vali Canalp, Edirne'de aşılamada büyük mesafe kat edildiğini belirtti.

Edirne'de vaka sayıları tek hanelere düştü, ilçelerde vaka rastlanılmadı
Edirne'de vaka sayıları tek hanelere düştü, ilçelerde vaka rastlanılmadı
Edirne'de vaka sayıları tek hanelere düştü, ilçelerde vaka rastlanılmadı
Edirne'de vaka sayıları tek hanelere düştü, ilçelerde vaka rastlanılmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa

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