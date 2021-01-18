Edirne'de vahşet... 2 bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu
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Edirne'de vahşet... 2 bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu

18.01.2021 23:14 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:20

Edirne'de vahşet... 2 bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu Edirne'nin Havsa ilçesinde arka iki bacakları kesilmiş halde yavru köpek bulundu.

Edirne'de vahşet... 2 bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu

Caniler bu kez de Edirne'de ortaya çıktı

EDİRNE - Edirne'nin Havsa ilçesinde arka iki bacakları kesilmiş halde yavru köpek bulundu.

Edirne'nin Havsa ilçesinin Hacıgazi Mahallesi'nde, iddiaya göre yemek yemek için bir bahçeye giren köpeğin arka bacaklarının kesik olduğunu gören vatandaşlar, köpeğin fotoğrafını çekip sosyal medya üzerinden Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'ne gönderdi.

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından, Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, Havsa ilçesine gelerek yaralı köpeği alıp İstanbul'da bulunan özel bir hayvan kliniğine götürdü.

"Simetrik kesildiği düşünülüyor"

Klinikte yapılan ilk belirlemelere göre köpeğin arka bacaklarının simetrik kesildiğini ve bir insan yapısı olduğunu düşündüklerini söyleyen Yılmaz, cinsel istismara maruz kalıp kalmadığının ise bugün yapılan kontrollerinin ardından netleşeceğini ifade etti.

Köpeğin tedavisinin devam ettiğini belirten Yılmaz, yaşanan vahşet ile ilgili ayrıca suç duyurusunda bulunacaklarını da ifade etti.

(SU-KU-BA-Y)

Edirne'de vahşet... 2 bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu
Edirne'de vahşet... 2 bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu
Edirne'de vahşet... 2 bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu
Edirne'de vahşet... 2 bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

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