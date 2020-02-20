Edirne'de Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu'nu andı

20.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:58

EDİRNE Ülkü Ocakları, Ege Üniversitesi'nde 2015 yılında öldürülen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu düzenlenen yürüyüş ve Atatürk Anıtı'ndaki törenle andı.

İzmir'de Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015'te karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası sırasında bıçaklanarak öldürülen Edebiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Çakıroğlu, ölümünün 5'inci yılında Edirne Ülkü Ocakları'nca anıldı. Selimiye Camii önünden başlayan etkinlikle Çakıroğlu'nu ve şehitleri anma yürüyüşü gerçekleştiren grup kent merkezindeki Atatürk Anıtı önünde ülkücü marşı okudu.Edirne Ülkü Ocakları Üniversite Başkanı Türker Can, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Fırat Çakıroğlu'nun acısını dün gibi hatırladıklarını ifade ederek, "Her karışı ve adımı şehit kanıyla sulanan bu mübarek topraklar üzerinde canını feda eden nice büyüğümüzün ayak izlerini takip ediyor, çevremizi saran tüm hudutları yırtarak ilk ülkücü şehidimiz Ruhi Kılıçkıran'dan sonra son ülkücü şehidimiz Fırat Çakıroğlu'na saygıyla selam ediyor ve mazluma Yunus, zalime Yavuz gibi emin adımlarla ilerliyoruz. Bizler bu kutlu yolda, merhum Çakıroğlu gibi nice ağabeyimizin ardından yürüyen, bu yolun bilincinin farkında olan ve hareketinde arzulu olan birer kutlu neferleriz. Sevgili peygamberimizin müjdesi ile müjdelenen şehitlik mertebesine erişen Fırat ağabeyimizin şehadetine sebep olanlara ve daha nicesine vereceğimiz cevap ancak şu olacaktır; hepimiz Fırat'ız, şehadete hazırız" dedi.

Kaynak: DHA