23.11.2019 22:51 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:53

Edirne'de tur midibüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, 30 kişinin taşındığı tur midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu, 8 yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Uzunköprü ilçesinde meydana geldi. Balıkesir'den, tarihi Selimiye Cami ve diğer eserleri gezmek için günü birlik bir tur şirketinin midibüsü ile Edirne'ye gelen 30 kişi, akşam saatlerinde Balıkesir'e gitmek için dönüşe geçti. Osman Tezcan yönetimindeki 10 ACT 780 plakalı midibüs, Uzunköprü'ye 10 kilometre kala sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçtu. Şans eseri devrilmeyen midibüs, yaklaşık 500 ilerledikten sonra durabildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Osman Tezcan, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA