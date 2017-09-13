Edirne'de Tıp Öğrencilerine İlk Ders Verildi

Tıp öğrenimine beyaz önlük töreni ile başlayan öğrencilere ilk ders verildi.



Rektör Vekili Prof. Dr. Cem Uzun, Ratip Kazancıgil Derslik Binasında verdiği ilk derse kendisininde 33 yıl önce tıp eğitimine başladığını, Trakya Üniversitesini tercih eden öğrencilerin bu konuda şanslı olduklarını belirtti.



"Kalem ve kağıdın yerini alan bir teknoloji yok. Hocalarınızla konuşurken sürekli not tutun" gibi öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Uzun, "Bunlar sizin düşüncelerinizi şekillendirecektir. Bizim dileğimiz sizin en iyi eğitimi almanız. Bunun için sizin düşünceleriniz de önemli. Empati yapmanızı öneririm. Karşınızdaki hastayı bir yakınınız gibi düşünün. Anneniz, babanız, kardeşiniz gibi. Onlar için nasıl bir tedavi istersiniz. Onlar için nasıl bir hekim istersiniz. Bunu düşünün ve ona göre çalışın. Bu sizi en iyi hekim yapacaktır."şeklinde konuştu.



Edirne'yi ve üniversiteyi öğrencilere tanıtan Uzun, kentin tarihte tıp eğitimi alanında önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak II. Bayezid Külliyesi'nin önemini anlattı.



Uzun, zamanının en önemli eğitim ve sağlık kurumu olan üniversiteye bağlı Sağlık Müzesi olarak varlığını devam ettiren bu önemli eserin mutlaka ziyaret edilmesini istedi.