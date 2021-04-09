Edirne'de telef olmuş yunusun kafası Saros Körfezi kıyısına vurdu

Edirne'nin Enez ilçesinde telef olmuş bir yunusun kafası sahile vurdu.

Edirne'nin Enez ilçesinde telef olmuş bir yunusun kafası sahile vurdu.

Saros Körfezi Vakıf sahilinde bir yunus balığı kafasının kıyıya sürüklendiği görüldü.

Yunusun, balıkçı ağlarına takılıp telef olduğu tahmin ediliyor.

Enez Doğal Yaşamı, Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (DOĞA-DER) Başkanı Selma Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yunusların insanların denizlerdeki can dostları olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Balıkçıların ağlarına takılan bu canı, kesip biçip katletmek insanlığa sığmaz, kesinlikle bu gibi olayların yaşanmaması için balıkçılara da eğitim verilmeli" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci