Edirne'de tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döken kişi gözaltına alındı
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Edirne'de tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döken kişi gözaltına alındı

Edirne'de tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döken kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'de tartıştığı komşusunu üzerine kaynar su dökerek yaralayan kişi gözaltına alındı.

Edirne'de tartıştığı komşusunu üzerine kaynar su dökerek yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde oturan Ercan Yılmaz, alt komşusu G.Ü. ile apartman girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından eve giren G.Ü, daha önceden hazırladığı bir tencere kaynar suyu Yılmaz'ın üzerine döktü.

Olayın ardından vücudunda yanıklar oluşan Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli G.Ü'yü gözaltına aldı.

"Tencerede kaynattığı suyu direk kafamdan aşağı boşalttı"

Hastanedeki ilk tedavisinin ardından taburcu edilen Yılmaz, AA muhabirine, komşusu G.Ü'den daha önce de birçok kez şikayetçi olmak istediklerini fakat kendilerini "tehdit" ettiği için polise gidemediklerini öne sürdü.

En son eve geldiğinde apartman önünde komşusu ile karşılaştığını ifade eden Yılmaz, "Oruçluydum ekmek almaya çıkmıştım. Kapıda durup dururken benle tartışmaya başladı. Daha önce de uygunsuz davranışlar sergiliyordu. Ben de onunla tartışmak istemediğimi söyledim. Sonra eve girdi, tencerede kaynattığı suyu direk kafamdan aşağı boşalttı. Vücudumda 2. derece yanıklar oluştu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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