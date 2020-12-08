Edirne'de tarihi hastane duvarının korunması için yol kaydırıldı
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Edirne'de tarihi hastane duvarının korunması için yol kaydırıldı

08.12.2020 16:36 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:40
Edirne'de tarihi hastane duvarının korunması için yol kaydırıldı

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Yeni İmaret Mahallesi'nde bulunan Eski Askeri Hastane ve Hastane Çeşmesi'nin bulunduğu alanı yıkılma riskine karşı "Koruma alanı" olarak ilan etti.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Yeni İmaret Mahallesi'nde bulunan Eski Askeri Hastane ve Hastane Çeşmesi'nin bulunduğu alanı yıkılma riskine karşı "Koruma alanı" olarak ilan etti.

Edirne- Sırpsındığı yolu bitişiğinde yer alan tescilli yapının duvarının yıkılma riski taşıması nedeniyle duvarın korunması için önünden geçen yolla ilgili ripaj (yolun kaydırılması) projesi hazırlandı.

Proje kapsamında Eski Askeri Hastane'nin duvarının önünden geçen yol ulaşıma kapatıldı.

Hastane duvarı boyunca başka bir şerit açılarak ulaşım bu yönden verildi. Böylece yoldan geçen araçların oluşturabileceği risklerin tarihi duvara zarar vermesinin önüne geçildi.

Kaynak: Hürriyet

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